Audience avec Macky Sall: Le président de la Commission de l'Uemoa constate que l'économie sénégalaise « se porte bien »

Au sortir d'un tête-à-tête avec le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a déclaré que l'économie de notre pays « se porte bien » et que « les prévisions en termes de taux de croissance sont excellentes ». Abdoulaye Diop a, en outre, salué « la bonne tenue des Finances publiques » sénégalaises. Le président de la Commission de l'Uemoa faisait le point, au cours de cette audience, sur l'état de l'économie dans l'espace communautaire.



Source : Source : https://lesoleil.sn/audience-avec-macky-sall-le-pr...

