Audience avec des podorois: Macky Sall offre 40 millions de «paas», encense et confirme Abdoulaye Daouda Diallo

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018

La ronde des responsables et militants apéristes au palais se poursuit. Hier, c’était au tour des Podorois de tailler bavette avec le chef de l’Etat. Macky Sall, qui a encensé et confirmé Abdoulaye Daouda Diallo, a appelé à l’unité et au travail pour sa réélection. Cela, devant une forte délégation dans laquelle on pouvait distinguer entre autres, Baba Maal, Mamadou Dia, président du Conseil départemental de Podor, Mountaga Sy, Kessy Bousso…



Le palais de la République est en train de faire de la haute politique. En tout cas, ce ne sont pas les responsables et militants apéristes qui s’y succèdent, depuis des jours, qui diront le contraire.



Après les 30 millions offerts la veille aux militants venus de la Médina, le chef de l’Etat a encore dégainé, hier, en direction des militants de Podor, dont la délégation était conduite par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. En guise de «paas» (transport), Macky Sall leur a offert 40 millions, dont 10 millions pour les imams qui étaient dans la délégation.











Jotaay.net

