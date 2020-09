Audience avec le chef de l'État à Kaolack : Serigne Mboup se réjouit de la tournée économique et revient sur le contenu de son tête-à-tête avec Macky Sall. Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|



Source : Après avoir mobilisé les opérateurs économiques de la région de Kaolack pour accueillir le chef de l'État dans le cadre de sa tournée agricole, Serigne Mboup a eu un tête-à-tête avec ce dernier à travers une audience que le président Macky Sall lui a accordée. Il a été question lors de cette audience pour Mr Mboup de lui faire part de ses projets dans le Saloum, notamment à Sibassor pour l'installation d'une zone industrielle pour les petites et moyennes entreprises, d'une gare gros porteurs accompagnée d'un marché de gros etc. L'entretien a été aussi axé sur l'accompagnement du secteur privé, la redynamisation des chambres, la modernisation du marché central de Kaolack, entre autres...Source : https://www.dakaractu.com/Audience-avec-le-chef-de...

