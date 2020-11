Audience entre Macky et Cheikh Ba DG de la Caisse de Dépôts et Consignations – Révélations sur les dessous d'une rencontre Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a reçu en audience Cheikh Tidiane Ba, Directeur général de la Caisse de dépôts et de consignation. Un rencontre empreinte de cordialité mais qui revêt plusieurs significations. En effet, les mauvaises langues ont toujours présenté ce natif de la Médina comme un responsable proche d’Amadou Ba qui gère une base apériste aux Parcelles Assainies mais en vérité il n’en est rien. Cheikh Ba est un fidèle d’entre les fidèles dont l’activité politique est entièrement axée sur les orientations de l’APR et les consignes données par son chef, Macky Sall. Pour tout dire, l’homme n’est un proche ni de Massamba ni de Mademba, sa seule source de motivation est la satisfaction des intérêts de l’APR, donc de Macky Sall lui-même. Les deux hommes se sont bien compris lors de cette audience sollicitée par Cheikh Ba en personne qui souhaitait renouveler son allégeance au chef du parti, président de la République et puis… « setal deram » comme il se doit ! Et si Macky l » reçu de bonne grâce, c’est aussi parce qu’il a besoin de ce fonctionnaire compétent et militant fidèle pour lui offrir l’électorat de la Médina à l’occasion des prochaines élections locales qui s’annoncent décisives. Macky Sall sait que c’est l’homme de la situation, le seul capable de battre à plate couture le socialiste Bamba Fall qui, même s’il est soupçonné par les khalifistes de vouloir se rapprocher du président Sall, ne semble pas encore prêt pour rejoindre le « Macky ». Cheikh Ba est donc celui sur qui Maky peut compter pour les locales à la Médina. A l’issue de l’audience, il a d’ailleurs fait une déclaration après avoir communié avec les siens pendant 48 heures : « J’ai eu le bonheur d’être reçu ce lundi par le Président Macky SALL. Comme d’habitude, nous avons parlé du Sénégal mais aussi de la Médina. Avec des conseils politiques avisés. J’en profite pour remercier infiniment tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour ce week-end récréatif qui a été de feu. Heureux d’avoir communié avec mes militants, avec nos amis de divers horizons politiques, avec la Médina durant 48heures ».





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Audience-entre-Macky-et...

