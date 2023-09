Audience papale au Vatican : Une véritable communion autour du Saint Père Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2023 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

Les 400 pèlerins sénégalais de « la Communion » ont eu le privilège, mercredi 06 septembre 2023, de communier avec le Pape François pendant une heure. La délégation du Sénégal, installée aux premières loges avec l’emblème visible de loin, a été reçue en audience par le souverain pontife au même titre que les autres fidèles venus des […] Les 400 pèlerins sénégalais de « la Communion » ont eu le privilège, mercredi 06 septembre 2023, de communier avec le Pape François pendant une heure. La délégation du Sénégal, installée aux premières loges avec l’emblème visible de loin, a été reçue en audience par le souverain pontife au même titre que les autres fidèles venus des quatre coins du monde. De notre envoyé spécial, Gaustin DIATTA ROME – Cité du Vatican ! À 08h 50mn, heure locale, la fanfare de ladite ville résonne. Cinq minutes plus tard, le Saint Père sort par la porte des Cloches de la basilique Saint Pierre. Dans sa « papamobile », cinq petits enfants sont assis à ses côtés. Sous les applaudissements et les cris de joie nourris du public, pour la plupart, des pèlerins venus du Sénégal, du Mexique, de l’Espagne et d’autres horizons, il fait le tour de la Place Saint Pierre pour adresser ses chaleureuses salutations à toute l’assistance venue prendre part à l’audience. À 09h, il remonte par la porte centrale qui mène directement au hall de la basilique Saint Pierre, fait le signe de la Croix repris par la foule et s’installe dans sa chaise. Entouré de deux de ses collaborateurs, le Pape François qui revient d’un voyage en Mongolie, lundi dernier, commence sa catéchèse. Un discours traduit en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en Italien, etc. Généralement, les messages du Souverain pontife sont axés sur la pauvreté, l’émigration mais aussi, la guerre qui hante le sommeil des populations dans certaines contrées du monde. Mais, ce mercredi, le Chef de l’église catholique, qui a particulièrement magnifié la présence de la délégation sénégalaise forte de 400 pèlerins, et son Père évêque, Paul Abel Mamba, a mis à profit cette audience « papale » pour rendre un hommage vivant à tout le peuple mongol. La Mongolie, a soutenu le Saint Pape, est une jeune nation qu’il faut couver et soutenir. « Je reviens de la Mongolie, il n’y a même pas 72 heures. Dans ce pays, j’ai pu découvrir une partie de cette beauté, notamment, en faisant la connaissance de certaines personnes en écoutant leur histoire, en appréciant leur quête religieuse. Le peuple mongol mérite toute notre considération », a indiqué celui qui a pris les rênes de l’église universelle en mars 2013, à la suite de la démission du défunt Pape Benoît XVI, rappelé auprès de son Créateur en 2022. « Maison de la miséricorde » Le Souverain pontife est parti si loin, à la rencontre des fidèles. En Mongolie, le Pape François a eu à inaugurer la « Maison de la miséricorde ». Une première œuvre caritative qui symbolise l’unité de toutes les composantes de l’église locale. De retour de ce long périple, il a dit toute sa gratitude au peuple mongol « noble, sage » qui lui a manifesté « tant de cordialité et d’affection ». Debout comme un seul homme, à la Place Saint Pierre de Rome, tous, en chantant, ont repris la prière « Notre Père » que Jésus-Christ avait enseignée à ses disciples sur le Mont des oliviers, à Jérusalem, en Israël. Avant de clôturer la cérémonie, le Saint Père a dit sa bénédiction à l’endroit des personnes malades, celles âgées ainsi que tous les couples présents à l’audience. Aussi, a-t-il béni, tous les objets de piété des fidèles. Après l’audience « papale », les « pèlerins de la Communion » ont pris la direction du Sud-ouest de la ville de Rome pour la messe de 16h. Une célébration qui a eu lieu à la basilique Saint-Paul hors-les-murs, l’autre grande et imposante église de Rome construite en 1825, située non loin de l’hôpital Bambino Gesú (hôpital de l’enfant Jésus). C’est ici où ils ont célébré la conversion de l’apôtre Saint Paul, patron de Rome tout comme Saint Pierre !



Source : Source : https://lesoleil.sn/audience-papale-au-vatican-une...

