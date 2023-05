Audience spéciale de la Chambre criminelle : Chronologie des faits du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr





13H08 : La greffière commence la lecture de l’ordonnance de renvoi devant la Chambre criminelle



13H06 : Une traductrice appelée à la barre pour expliquer en wolof la citation à Ndèye Khady Ndiaye



13H05 : Me Malick Lô a aussi quitté la salle



13H03 : Me Malick Lô, commis d’office par le tribunal pour défendre Ndèye Khady Ndiaye



13H02 : « Je n’accepterai que des personnes troublent mon audience », avertit le juge Issa Ndiaye



13H00 : Les avocats de Ndèye Khady Ndiaye sont revenus dans salle, puis repartis



12H55 : Adji Sarr est train de chuchoter, me demandant de lui pardonner, a dit Ndeye Khady Ndiaye à la barre. Me Elhadji Diouf réplique en criant : « C’est faux »



12H52 : Ndèye Khady Ndiaye est toujours à la barre



12H50 : Les avocats de Ndèye Khady Ndiaye ont quitté la salle et ont décidé de ne pas plaider



12H50 : Le juge Issa Ndiaye demande à Ndèye Khady Ndiaye, enceinte de 8 mois, de s’asseoir. Elle réplique : « je ne veux pas m’asseoir »



12H46 : Le juge Issa Ndiaye appelle tout le monde à la barre. Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye, avocats et témoins



12H45 : L’audience a repris. C’est le juge Issa Ndiaye qui préside la séance



12H05 : l’audience a été suspendue pour 15 mn



12H02 : « Je le prends comme une affaire ordinaire. Je rappelle que les droits de la défense ont été amplement respectés. Nous estimons que la citation lui a été envoyée. En ce qui concerne les nouvelles constitutions, nous savons qu’elles ne peuvent pas retarder la procédure. Aussi, je vous ai suffisamment écouté par courtoisie. L’article 308 est clair. Quand l’accusé n’est pas présent, ses avocats n’ont pas la parole. Je vous ai écoutés, mais ce que vous avez dit, ce sont des excuses. Donc, l’affaire est retenue » (le juge Issa Ndiaye)



12H00 : Adji Sarr, fatiguée de se tenir debout, a enlevé ses chaussures



11H50 : « Sonko a soutenu devant l’opinion qu’il est en train d’observer une désobéissance civique et il est allé se retrancher à Ziguinchor. On critique les forces de l’ordre qui sont en train de faire leur travail. M. le président on est en matière criminelle et Sonko devait se présenter. Il est au courant du procès. Il n’y a pas de nouvelles constitutions et ses avocats se sont transférés chez Ndeye Khady Ndiaye pour la défendre » (Procureur Abdou Karim Diop)



11H40 : « Que le tribunal me respecte en tant que avocate. Qu’on nous permet de préparer comme il faut notre défense. Les infractions sont lourdes de conséquences et les peines encourues aussi. Les droits de la défense doivent être respectés » (Me Khady Sène)



11H40 : le juge Moustapha Fall déclare que c’est Ndeye Khady Ndiaye qui refuse de s’asseoir



11H35 : « Jusqu’au dernière nouvelle, Adji Sarr était aussi enceinte ». (Me Amadou Diallo)



11H30 : « M. le président, je rappelle cet idéal que nous partageons, même si l’exécutif, la carrière des magistrats, ils restent indépendants. Je réitère cette demande de Ndeye Khady doit être dans des conditions qui lui permettent d’être en forme pour sa défense ». (Me Ciré Cledor Ly)



11H26 : Adji Sarr toujours debout, semble être fatiguée. Elle s’appuie sur une table à l’aide de ses mains.



11H20 : « Il y a aucun barbelé chez Ousmane Sonko. Je dis que c’est faux. J’habite dans le même quartier que Sonko. Pour des questions d’humanisme et de droits à l’enfant, je demande à ce que l’affaire soit renvoyée pour permettre à Ndeye Khady d’accoucher (Me Soumaré, un des avocats de Sonko)



11H05 : « Le dossier devrait être renvoyé jusqu’au mois d’aout ou septembre pour permettre à Ndeye Khady Ndiaye d’assurer sa défense » (Me Abdoulaye Tall, un des avocats de Sonko)



11H00 : les témoins appelés à la barre

Sidy Ahmed Mbaye, Ousseynou Gaye, Aissata Ba, Salla Wade, Elisabeth Delphine Gomis, Mamadou Fall, Seydina Oumar Fall, Oumar Touré, Ababacar Niass, Ibrahima Coulibaly, Ndeye Rokhaya Fall, Faty Kébé et Seynabou Ngom.





10H59 : Ndeye Khady Ndiaye, enceinte de 8 mois, est toujours debout. Ses avocats continuent leurs plaidoiries pour que le juge renvoi le dossier.



10H35 : Les avocats de Sonko soutiennent qu’il n’a pas reçu de citation et les conditions dans lesquelles il est à Ziguinchor ne le permettent. « Nous demandons de renvoi de cette affaire. De notre côté, nous allons tout faire pour qu’il comparait » (Me Djiby Diagne)



10H25 : « Quand il s’agit de Sonko, tout est spécial. On ne comprend pas cette impression. Monsieur le président, on demande si c’est pour respecter le calendrier, des politiciens. J’ai entendu l’avocat de Ndeye Khady Ndiaye demander à ce qu’elle s’assoie, mais on lui refuse. Où est l’humanité. La justice devrait redorer son blason et tous les Sénégalais disent que ce qui se passe avec Sonko est biaisé. Je vous invite à ne pas donner raisons à tous ceux qui disent que la justice est impartiale. Je vous invite à lever cette équivoque. Nous vous demandons de renvoyer ce procès. M. Sonko comparaitra et il y aura une confrontation. (Me Kayossi, avocat Sonko)



10H25 : Bien que le juge ait retenu l’affaire, les avocats de Ousmane Sonko demandent le renvoi afin de permettre à leur client de comparaitre



10H20 : « En ce jour, M. Sonko n’a pas reçu de convocation. Si dans le dossier, il y a un document qui le prouve, je le dis et je soutiens, c’est faux. Nous insistons à demander le renvoi » (Me Ousseynou Ngom)



10H18 : Le juge Moustapha Fall a décidé de retenir l’affaire



10H13 : Ndeye Khady Ndiaye est enceinte de 8 mois, informe son avocat Me Ibrahima Mbengue qui demande au juge de lui permettre de s’asseoir.



10H10 : « Sonko a préféré ignoré et défié la justice. Ce sont les avocats qui avaient dit qu’il avait 471 pages. Comment ils ont fait pour savoir cela. Ils connaissent le dossier. C’est le poltron qui ne veut venir » (Me Elhadji Diouf)



10H00 : « On a suffisamment donné le temps pour s’imprégner du dossier. Il faut rappeler que nous ne sommes pas dans la chambre correctionnelle. Nous sommes dans la chambre criminelle. A l’heure où je vous parle, je n’ai ni vidéo ni audio. Les collègues qui ont demandé le dossier ont tous eu connaissance. Par conséquent, ils ont eu assez de temps. Nous demandons que l’affaire soit retenue et jugée » (Me Abdou Dialy Kane, un des avocats de Adji Sarr)







10H00 : « Cette affaire avait fait l’objet d’un renvoi d’office. Nous nous sommes constitués avec d’autres confrères. Nous sollicitons une date future pour permettre d’organiser notre défense dans ce dossier « (Me Moussa Sarr, avocat Ndeye Khady Ndiaye)





09H 57 : « Nous sollicitons le renvoi. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons tenté d’avoir les vidéos et les éléments audio qui ont été versés dans le dossier pour la défense de Ndeye Khady Ndiaye », a déclaré un de ses avocats Me Baldé.





09H 50 : Ndeye Khady Ndiaye et Adji Sarr appelées à la barre



09H48 : la Cour est arrivée dans la salle



09H25 : une dizaine d’agents (gendarmes et GIGN) sont postés dans la salle d’audience



09H10 : François Helène Gaye aperçue dans la salle



09H05 : la salle n’est pas remplie. Les gens commencent à venir petit à petit



09H00 : Adji Sarr est arrivée dans la salle, habillée d’une robe rouge



80H55 : Arrivée de Me El hadji Diouf et Me Ciré Clédor Ly dans la salle d’audience. Ousmane Wade



Accueil Envoyer à un ami Augmenter la taille Diminuer la taille Partager sur facebook



Même Catégorie article < > Avant la suspension de l’audience: Ndèye Khady Ndiaye face au Juge sans ses avocats Me El Hadji Diouf annonce la diffusion des vidéos et photos obscènes qui incriminent Ousmane Sonko Affaire Sweet beauty : Ce que Ndèye Khady Ndiaye a dit au Juge