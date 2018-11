Audio: La 1ère réaction de Oumou Diop, la femme charcutée par sa coépouse Avant de faire face au tribunal ce vendredi, Oumou Diop, la femme charcutée à coup de sabre par sa co-épouse au micro de la Rfm est revenue sur les faits.





Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Sortie d’hôpital ce jeudi 29 août 2018 pour regagner sa maison, Oumou Diop s’en remet à Dieu… »



« Je m’appelle Oumou Diop. J’ai 32 ans. J’ai beaucoup souffert à l’hôpital, parce que je ne pouvais rien faire. C’est ma grande sœur qui faisait tout pour moi. Et les médecins aussi m’ont beaucoup aidée. Son intention n’a pas abouti sinon je serais dans l’Au-delà. Je ne pensais même pas qu’elle était capable de faire ça. Elle avait un coupe-coupe tout neuf. Je partais pour acheter du petit-déjeuner. Elle m’a surpris en m’assénant par derrière deux coups de coupe-coupe. Je voulais prendre une pierre et je me suis tombée, car j’étais affaiblie par ses coups et j’ai pris mes bras pour me défendre et elle continue à donner de coups sur mes bras. Tout s’ est passé devant la vendeuse de petit-déjeuner… », raconte -t – elle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos