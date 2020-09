Audio - Ndoye Bane et le cannabis: "Lou yamba di saf"? Dans "Ker Gui" de ce vendredi, sur la Rfm, Ndoye Bane a évoqué sa première expérience de fumeur de yamba. Une situation qui l’a placé dans une phase délicate. Et le reste de l’anecdote se passe de commentaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 06:39 | | 0 commentaire(s)|

Sinon, tient-il à tirer les enseignements de cette évasion que la jeunesse pourrait méditer afin d’annihiler toute tentation de s’adonner à la drogue.



