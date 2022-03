Audio fuité de Pastef: menaces de mort contre Me El Hadji Diouf, les membres de l'APR, Moustapha Diakhaté Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 18:13 | | 1 commentaire(s)| Un audio fuité des partisans d'Ousmane Sonko parle de projets d'attentats respectivement contre Me El Hadji Diouf, Moustapha Diakhaté et tout membre de l'Alliance Pour la République. Selon l'auteur du son, même les enfants, les frères et toute personne attachée à leurs cibles respectifs ne seront épargnés.



