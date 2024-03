Audio fuité entre Juge et un Pm: Oumar Faye exige de l’Ofnac, de s’autosaisir Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| Qu’attend l’Ofnac pour s’autosaisir ! Telle est l’interrogation de Oumar Faye de Leral Askan Wi, après les audios fuités sur des faits de corruption que des gens veulent malgré tout phagocyter.

La plupart des Sénégalais ont reçu ce jour, via la plate-forme de messagerie Whatsapp, un fichier audio, dans lequel on entend trois voix manoeuvrer pour l’élimination d’un candidat à la présidentielle, Karim Wade, plus exactement, comme cité sur cette bande sonore. Dans le même fichier, on y évoque une contrepartie d’un milliard de FCfa.



Alors, pour le leader de Leral Askan Wi, il s’agit du désormais ex Premier Ministre, Amadou Bâ et de trois juges du Conseil constitutionnel et l’Office National contre la Fraude et la Corruption doit s’autosaisir immédiatement. Précisément, Oumar Faye rappelle que l’Ofnac dispose des pleins pouvoirs pour convoquer et entendre toutes les personnalités du pays et ce, quelle que soit leur hiérarchie.



Justement, pour le leader de Leral Askan Wi, après la polémique autour de la double nationalité de certains candidats, les manquements observés sur le fichier et le logiciel de validation des parrainages défectueux, entre autres, le dossier du Pds autour de l’élimination de Karim Wade, avec notamment, la commission d’enquête parlementaire, cette histoire de fait de corruption vient encore entacher dangereusement le processus électoral et tous les Sénégalais attendent de voir quel sera le comportement de l’Ofnac, sur cette affaire le concernant au premier chef.



Alors pour lui, il faut impérativement, à la suite de cette saisine, l’arrêt sans délai du processus et une redistribution des cartes, afin de permettre à tous les candidats, de repartir avec les mêmes chances de remporter le scrutin.



