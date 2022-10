Audios fuités de Bara Ndiaye sur Sonko: Le "nakhassalé" de Sadio Ndiogou, aphone sur...

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 15:05 | | 2 commentaire(s)|

Après les audios fuités de Bara Ndiaye sur Ousmane Sonko, le traînant dans la boue avec des superlatifs surprenants, le comparant même au Président Adama Barro, certains ne veulent pas se "mouiller" comme le marabout. Interpellé sur la question, le comédien de Walfadjiri, Sa Ndiogou n'a pas voulu se prononcer, utilisant la langue de bois. Aurait-il peur des représailles comme toutes les personnes qui touchent à un seul cheveu du leader de Pastef? Il a promis d'écouter d les audios et de donner sa version vendredi. Wait and see.