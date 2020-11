Audit du CESE: Les précisions de l’équipe d’Idrissa Seck Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

D’après les informations faisant état d’audit au sein du CESE,le cabinet d’Idrissa Seck tient à preciser à travers un communiqué publié, hier. « Premièrement, le Président entrant n’a reçu de la part de son prédécesseur, aucune information sur les plans administratif et financier, ni document de passation de services détaillés, formels, et signés. Deuxièmement, le […] D’après les informations faisant état d’audit au sein du CESE,le cabinet d’Idrissa Seck tient à preciser à travers un communiqué publié, hier. « Premièrement, le Président entrant n’a reçu de la part de son prédécesseur aucune information sur les plans administratif et financier, ni document de passation de services détaillés, formels, et signés. Deuxièmement, le Président entrant a, en conséquence, demandé à ses services d’établir un état des lieux complet, qui servira aussi de situation de référence. Enfin, le communiqué de préciser que, « le Directeur administratif et financier (Daf) a été invité à faire une passation de service. Une demande à laquelle il n’a pas répondu ».



Source : Source : https://letemoin.sn/audit-du-cese-les-precisions-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager