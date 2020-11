Audit du Plan Orsec: Macky fouille Aly Ngouille Limogé à la surprise générale du dernier gouvernement, Aly Ngouille Ndiaye n'est pas au bout de ses peines selon Kritik. Pour le compte du Plan Orsec, Macky Sall a ordonné un audit à tous les niveaux.

Déclenché le 05 septembre dernier pour venir en aide aux populations impactées par les inondations, le plan Orsec, piloté alors par l"ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est dans le viseur du Palais.



Macky Sall a ainsi "demandé au nouveau ministre, Antoine Félix Diome de lui faire parvenir l'évaluation exhaustive des fonds investis dans le plan de secours national et que les travaux entamés dans le cadre de la lutte contre les inondations soient poursuivis et les acquis consolidés".



