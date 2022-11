Audition d’Ousmane Sonko: Mamadou Thior conseille aux journalistes de rester factuels

«La presse a couvert pas mal d’événements, même mortels. Par rapport à l’audition de Sonko, il faut faire un travail professionnel, conformément aux règles journalistiques. Il ne s’agira pas de réinventer la roue. Soyez factuels. Sur le terrain, on rapporte les faits, on ne mélange pas les genres.



On ne doit pas verser dans l’exagération ; le choix des mots est important. S’il y a une peur ambiante, le rôle du journalisme n’est pas d’en rajouter», a préconisé Mamadou Thior du Conseil d’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored).



Selon lui, «la crédibilité de la presse est, aujourd’hui, en jeu. Parfois, on lit des reportages et on se demande si les journalistes ont couvert le même événement».