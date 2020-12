Audits 2018-2019: l'Armp débusque des cafards L'Agence de la Régulation des Marchés Publics (Armp) a débusqué selon Libération des cafards dans différentes structures comme La Poste, Ageroute, Apix, les ministères de l'Environnement et de l'Eau.

Pour La Poste, le journal parle d'opacité totale autour de 946 millions F CFA. Pour la SNR, des produits d'entretien "payés", des piles électriques facturées.



L'Ageroute et Apix sont dans le même lot avec une nébuleuse autour de milliards dépensés pour le Ter et des travaux du Brt.



Toujours selon Libé, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été épinglé sur un marché de treize (13) millions F CFA pour acheter des...ânes. Pour le ministère de l'Eau, la magouille se fait sur les factures des ateliers.



Idem pour les mairies de Bignona, Kédougou, Bambilor, de Dakar et Kaolack, des "oublis" très suspects et du théâtre pour enrichir les fournisseurs.



