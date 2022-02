Augmentation prix du paquet de sucre : SOS Consommateurs juge la mesure du ministre "illégale" et dénonce Le prix du paquet de sucre a connu une augmentation de 25 F CFA. C’est Me Massokhna Kane qui nous l’apprend. Selon lui, la décision d’augmenter le prix du sucre a été homologuée, jeudi dernier, par le ministre du Commerce, Assome Aminata Diatta.

En donnant l’information, le président de Sos Consommateur s’indigne de cette décision du ministre qu’elle considère illégale. « Nous demandons au chef de l’Etat de faire annuler immédiatement cet arrêté », a déclaré Me Kane qui considère que la ministre du Commerce n’a aucune légitimité à prendre une telle décision.



« Le prix du sucre passe aux détails de 600 à 625 F CFA. Il va jusqu’à 650 dans certaines régions. C’est une décision qui nous surprend, puisque le président de la République vient de faire ses adieux à ses ministres, et que tout le monde est dans l’expectative », dit-il.



« Pourquoi Mme le ministre se précipite pour prendre un tel arrêté dont les conséquences financières chez les consommateurs s’élèvent à 5 milliards par an au profit de la compagnie sucrière ? Pourquoi cette précipitation dans cette période suspecte, en toute illégalité, parce que violant toute la procédure qui doit amener à cela (…) A qui profite le crime », s’interroge-t-il.

