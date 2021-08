Augustin Senghor après sa victoire : « Mady Touré à fait preuve de grandeur en me félicitant » Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Août 2021 à 01:53 | | 0 commentaire(s)|

Tout est bien qui finit bien entre les deux candidats qui étaient en lice ce samedi pour briguer le poste de président de la FSF.



Désigné victorieux à l'issue du vote avec 326 voix, Augustin Senghor a reçu les félicitations de Mady Touré qui est allé le féliciter sportivement suite à la proclamation des résultats.



Un geste d'une haute portée symbolique qui a été loué par Me Senghor qui a réitéré sa volonté de travailler avec son le président de Génération Foot à qui il a tendu la main.



Le nouvel élu de la FSF a regretté la démarche du comité de défense du football sénégalais (CODEFS) qui avait introduit des recours auprès de la FIFA et de la CAF et mené une campagne anti "4eme mandat"...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Augustin-Senghor-apres-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager