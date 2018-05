Australie: Emmanuel Macron fait une grosse boulette au sujet de la première dame (vidéo)

En visite en Australie, le président français, Emmanuel Macron a provoqué des réactions moqueuses dans les médias anglophones, en utilisant maladroitement un mot anglais pour qualifier la femme du Premier ministre.





En conférence de presse avec Malcolm Turnbull, M. Macron a qualifié son épouse de « delicious » (délicieuse), un adjectif anglais utilisé pour parler d’un repas et non une personne. Dans le langage familier, il donne une connotation sexuelle.



« I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife » (Je tiens à vous remercier pour votre accueil, vous et votre délicieuse épouse), a déclaré Emmanuel Macron.



En français, on peut dire de quelqu’un qu’il est « délicieux », synonyme de charmant ou agréable mais tel n’est pas le cas en anglais. En effet, ce sont des « faux amis ». Les adjectifs comme « delightful », « charming » ou « lovely » auraient bien exprimé la pensée de M. Macron.



La maîtrise de l’anglais par le président français est considérée comme excellente. Une semaine avant l’erreur de mercredi, il s’est adressé au Congrès américain à Washington DC en anglais.



Son discours, y compris quelques jeux de mots et des blagues, lui a valu une ovation debout et des éloges sur les réseaux sociaux.







Crédit photo : bbc