Australie-Le Parlement adopte une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une mesure saluée par une majorité de la population Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le Parlement australien vient de voter une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Une mesure saluée par une majorité de la population, mais qui soulève aussi des préoccupations parmi les jeunes, rapporte Radio France Internationale.. D’ici à un an, les réseaux sociaux ne seront plus accessibles pour les jeunes […] XALIMANEWS-Le Parlement australien vient de voter une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Une mesure saluée par une majorité de la population, mais qui soulève aussi des préoccupations parmi les jeunes, rapporte Radio France Internationale.. D’ici à un an, les réseaux sociaux ne seront plus accessibles pour les jeunes australiens, d’après RFI. Le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les personnes de moins de 16 ans. Selon le média français, cette mesure est comprise par certains mineurs et une grande partie de la population. C’est le cas de Beau, âgé de 14 ans,, bien qu’il estime qu’elle sera contraignante : « Je pense que c’est une mesure juste, mais ça va aussi être pénible pour certaines choses comme communiquer avec nos amis lorsqu’on ne sera pas avec eux. » Pour certains, c’est un soulagement. Si des applications de messagerie comme WhatsApp ou de vidéo comme YouTube resteront accessibles, des plateformes telles que Facebook, Snapchat, Instagram, X ou encore TikTok seront interdites. Tara Amin, qui a déposé son fils de 13 ans au lycée ce matin, exprime sa satisfaction : « Malgré tous les conseils qu’on donne à nos enfants, ces plateformes restent des lieux majeurs de harcèlement. On salue cette initiative, nous sommes sûrs qu’elle aura un impact très positif. » Comme Tara, 77 % de la population australienne soutient l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, selon un sondage publié jeudi 28 novembre. Reste désormais à savoir comment les réseaux sociaux mettront en place les mesures nécessaires pour interdire l’accès à leurs plateformes.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/australie-le-parlement-ad...

Accueil Envoyer à un ami Partager