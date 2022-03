Autonomisation: Avec Me Abdoulaye, Touba et l'eau, c'est une longue histoire Avec Me Abdoulaye Wade, Touba et l'eau, c'est une longue histoire. Dans cette vidéo, il s'entretenait avec feu Serigne Bara, à l'époque le Khalife des Mourides, sur un projet qu'il avait appelé le Canal du Baol. Ceci pour rendre autonome Touba en eau, avec la construction d'un canal qui devra tirer sa source au Lac de Guiers.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 08:48



