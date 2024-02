Autonomisation économique : 618 millions de FCfa pour accompagner 9.000 femmes de Pikine Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a initié, le vendredi 2 février 2023, à l’Arène nationale, un forum d’animation socio-économique dans le département de Pikine. Cette rencontre a eu pour but d’octroyer des bons de financements aux organisations féminines. Le département de Pikine a accueilli, le vendredi […] Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a initié, le vendredi 2 février 2023, à l’Arène nationale, un forum d’animation socio-économique dans le département de Pikine. Cette rencontre a eu pour but d’octroyer des bons de financements aux organisations féminines. Le département de Pikine a accueilli, le vendredi 2 février 2024, le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Fatou Diané Guèye était venue présider, à l’Arène nationale, un forum d’animation socio-économique. Ainsi, dans son combat pour l’autonomisation des femmes, elle a dégagé une enveloppe de 618,674 millions de FCfa pour accompagner les organisations féminines des différentes communes du département de Pikine. Cette initiative va permettre à 9.000 femmes de bénéficier de financements de projets productifs. « À partir de la plateforme Crédit Femmes, 472,304 millions de FCfa ont été mobilisés, dont 300 millions du Fonds national de crédits pour les femmes (Fncf) et du Fonds national de l’entrepreneuriat féminin (Fnef). Plus de 147 millions de FCfa ont été dégagés grâce au Programme d’appui au développement économique et social du Sénégal (Padess) et 24 millions de FCfa du Projet d’appui à la résilience des ménages vulnérables (Parem). Le Ministre Fatou Diané Guèye a indiqué que ce forum socio-économique vise à impulser une dynamique soutenue dans le sens de l’opérationnalisation de la politique d’inclusion sociale et d’autonomisation économique des femmes en conformité avec le Plan Sénégal émergent. « Cette initiative traduit mon attachement aux démarches inclusives qui constituent les leviers d’optimisation des initiatives socio-économiques développées par les femmes », a déclaré le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Poursuivant, elle a rappelé que son département permet aux femmes, majoritairement cantonnées dans les activités génératrices de revenus, de se hisser au rang de Petites et moyennes entreprises voire de grandes entreprises afin qu’elles puissent contribuer de façon significative à la création de richesses et d’emplois. Des congélateurs, des kits cuisine, des tables de séchage et des ensacheuses d’une valeur de 20 millions de FCfa ont été remis aux femmes de Pikine. Fatou Diané Guèye a aussi rappelé les acquis réalisés par le Padess avec la construction et l’équipement d’un centre d’éveil communautaire et d’un poste de santé à Guinaw Rail d’un goût global de 146,370 millions de FCfa, d’une maison de la femme érigée à Guinaw Rail Sud par le Programme intégré de développement économique et social (Pides) et d’une boutique de droits qui offre aux femmes et aux filles, gratuitement, un espace de prise en charge de leurs besoins juridiques. Elle est installée par le biais du Projet d’appui à la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (Pasneeg). Le maire Amadou Diarra, hôte du jour, a souligné que la liberté des femmes se trouve dans leur autonomisation. Il a aussi salué l’engagement des femmes qui se lèvent à l’aube pour vaquer à leurs occupations pour que la famille ne manque de rien. Djibril NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/autonomisation-economique-618-...

Accueil Envoyer à un ami Partager