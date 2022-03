Autonomisation économique des ménages: Sédhiou bénéficie de plus de 571 millions FCfa Après les CCD, tenus dans les 3 départements, 3 808 ménage de la région de Sédhiou ont bénéficié du Projet « Yook Kom Kom » de la Délégation générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN). Et les départements de Sédhiou, Bounkiling et Goudomp ont eu respectivement, 1 336, 1 150 et 1322 bénéficiaires.

« Conformément à la politique de protection sociale du président de la République Macky Sall, cet important projet vise une autonomisation économique des ménages en situation de vulnérabilité.



L’objectif de ce cash de 571 200 000 FCfa est d’augmenter la productivité et les revenus tirés des activités économiques des bénéficiaires du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF).



Ainsi, chaque ménage bénéficiaire recevra un appui de 150 000 FCfa », précise-t-on dans un communiqué.





