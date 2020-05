Autorisation de circuler pour la presse: Aly Ngouille Ndiaye précise

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye a confirmé aux patrons de presse que les journalistes peuvent continuer à circuler avec leurs autorisations délivrées depuis le début du couvre-feu.



Selon Aly Ngouille Ndiaye, la plate-forme mise en place ne concerne pas la presse. Et les journalistes peuvent continuer à couvrir leurs programmes durant le couvre-feu sans problème, en présentant juste leurs autorisations aux différents check-points.

