Autorisation de publication du rapport de la Cour des Comptes : Birahime Seck conteste les explications du PM Le Premier ministre Amadou Bâ a assuré que le Président Macky Sall a souhaité et accepté une mission d’audit, tout en autorisant la publication du rapport. Ce qui, selon lui, dénote l'attachement du chef de l'État pour la transparence dans la gestion des deniers publics. Mais, ses explications ne semblent pas convaincre le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023 à 21:14

Dans un tweet, en effet, Birahime Seck interpelle le Premier ministre en ces termes : " Êtes-vous sûr que 'l'autorisation' vient du Pdt ? "



" Alors, pourquoi les rapports de l'IGE sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes ne sortent pas ? Quid des rapports annuels 2018, 2019, 2020 et 2021 de la Cour des Comptes ? ", poursuit le coordonnateur du Forum civil.



