Autorisé à discuter avec d'autres promoteurs : Eumeu Séne déchire le contrat d'Assane Ndiaye

Tay Shingher et son leader Eumeu Sène ont mis à exécution leur menace de brûler leur contrat avec le promoteur Assane Ndiaye de Baol Productions concernant le combat contre Bombardier, à compter de la date du 25 décembre 2017. Le staff du maitre Tay Shingher avait fixé cette échéance comme la fin de l’ultimatum accordé au promoteur pour l’officialisation en bonne et due forme, de ce choc royal. Malheureusement, Assane Ndiaye a fait la sourde oreille pendant plusieurs mois.



Ainsi, le feu vert est donné aux autres promoteurs de démarcher cette confrontation de haut niveau, qui se trouve maintenant sur le mercato de l’arène.



La réaction officielle de Mbour ne devrait pas tarder à tomber. Déjà, Bombardier avait annoncé dans Sunu Lamb qu’à partir du 25 décembre dernier, il ne voulait plus entendre parler d’un contrat le liant au promoteur Assane Ndiaye.











Source : Sunu Lamb