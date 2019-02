Autoroute Ila Touba :Grave accident, 3 morts dont un maire et son fils ! Un grave accident a fait 3 morts et 2 blessés graves sur l’autoroute à péage Ila Touba, à hauteur du village de Mbayène. C’était le jeudi vers 23 heures et le drame a impliqué trois véhicules. Le choc laisse apparaître qu’il y avait visiblement un excès de vitesse.





Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 10:52

Informés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Khombole se sont déportés sur les lieux pour les constats d’usage alors que les sapeurs-pompiers ont évacué les corps sans vie et les blessés…



Le maire de Odobéré et son fils parmi les victimes



Le maire de Odobéré, dans la région de Matam et son fils ont péri dans l’accident survenu sur la route de Khombole. Ils font partie des trois victimes de l’accident.



L’accident s’est produit dans la nuit du jeudi vers les coups de 23 heures, à hauteur du village de Mbayenne à Khombole. Les trois véhicules qui roulaient à vive allure sont entrés en collision sur l’autoroute à péage. Trois personnes sont décédées sur le coup. Une autre, dans un état critique, a été évacuée par les sapeurs-pompiers.













