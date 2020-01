Autoroute à péage- Axe Thiaroye-Keur Massar: Le DG de Senac SA annonce son éclairage

Le directeur général Senac SA, Xavier Idier a procédé ce jeudi à la cérémonie de présentation des vœux pour l’année 2020. A cette occasion, il a annoncé l’éclairage de l’autoroute sur l’axe Thiaroye-Keur Massar.



« Nous avons rénové une partie de la chaussée sur l’axe Rufisque Cicad. Nous allons continuer à augmenter la surface éclairée sur l’axe Keur Massar-Thairoye conformément à ce que le contrat nous oblige à faire. On va aussi ajouter des caméras supplémentaires. Ça nous permettra de réagir rapidement en cas d’accident ou de dépannage. Pour le reste du contrat de concession, nous allons encore investir une somme de 150 milliards de FCFA et nous continuerons à doter l’autoroute d’infrastructures pour que la sécurité reste au niveau optimal afin de répondre aux standards internationaux », informe Xavier Idier.



Concernant les activités de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), il assure : «Nous allons continuer nos activités Rse avec les populations environnantes, les clubs sportifs, mais aussi avec l’hôpital Youssou Mbergane. Cet hôpital est la structure médicale la plus appropriée pour recevoir des d’éventuels accidentés de la route".



Pour ce faire, ajoute-t-il, «nous avons dégagé une enveloppe d’une cinquantaine de millions. Et j’espère avoir autant de mes partenaires. C’est-à-dire on peut viser une enveloppe d’une centaine de millions au total. Et d’ici 2021, je pense qu’on pourra significativement moderniser cet hôpital ».



Pour ce qui est des investissements pour l’année 2019, Senac déclare avoir injecté la somme de 8 milliards FCFA sur l’ouvrage. Et pour 2020, il compte en faire autant : « on va ajouter 11 milliards supplémentaires pour les projets entre autres l’élargissement, et de la barrière de Rufisque pour assurer plus de fluidité avec des voies stop and go », dit-il.

