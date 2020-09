Autoroute à péage : le renversement d’un camion cause d’importants dégâts, créant un large bouchon Un accident s’est produit en cette matinée du samedi 19 septembre 2020 sur l’autoroute à péage. Selon une source bien informée l’incident s’est passé il y a à peine quelques minutes, aux environs de onze heures plus précisément.

L’accident est arrivé à hauteur du 2ème point de Péage en sortant de Dakar. Un camion gros porteur s’est renversé sur le flanc juste à hauteur du point de passage, emportant avec lui la cabine et d’autres installations.



Pour le moment rien n’est avancé sur le nombre de blessés, mais pour les usagers un calvaire se dessine avec un bouchon qui retarde pour ceux qui ont emprunté cette voie.



