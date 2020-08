Auxerre-Monéteau : Rouge, le spectacle de la patinoire Cyberglace

Bernard Werber disait : "un véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde. » Patiner, c’est l’engagement de toute une vie. Des années de travail et de sacrifices. De hauts et de bas qui leur on permit de faire de leur passion leur métier, et ainsi de voyage...

Le vendredi 7 août prochain à 19h, la patinoire Cyberglace de Auxerre Monéteau présentera sont spectacle d’été : Rouge. L’occasion de soutenir les patineurs professionnels qui ne peuvent exercer leur métier.Source : https://www.podcastjournal.net/Auxerre-Moneteau-Ro...