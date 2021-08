Avancée des talibans en Afghanistan : Washington et Londres vont envoyer des militaires à Kaboul Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

Des militaires vont être envoyés pour évacuer les diplomates américains, alors que les talibans ont récupéré plusieurs villes importantes. Le Royaume-Uni va également intervenir.



Les États-Unis vont redéployer des troupes à l’aéroport de Kaboul pour sécuriser l’évacuation d’une partie du personnel de leur ambassade en Afghanistan,



Le Pentagone annonce l’envoi de 3000 soldats à Kaboul pour évacuer les diplomates américains. Parallèlement, Washington va accélérer l’évacuation des interprètes et autres auxiliaires afghans de l’armée américaine, qui pourraient être menacés de représailles en cas de prise du pouvoir par les talibans, avec des vols «quotidiens», a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.



Les États-Unis ont également assuré que les militaires envoyés ne lanceraient pas de frappes contre les talibans.

Ambassade ouverte



«L’ambassade reste ouverte», «il ne s’agit pas d’une évacuation totale», a-t-il assuré, rappelant que le gouvernement américain avait commencé à rappeler une partie de son personnel de Kaboul en avril, lorsque le président Joe Biden avait annoncé que le retrait de toutes les forces internationales d’Afghanistan serait terminé avant la fin de l’été.



Mais «l’accélération des offensives militaires des talibans et la hausse de la violence et de l’instabilité qui en résulte à travers l’Afghanistan est très préoccupante», a-t-il estimé.



«En conséquence, nous réduisons encore davantage notre présence civile à Kaboul, à la lumière de l’évolution de la situation sécuritaire», a-t-il expliqué, évoquant une évacuation d’une partie des diplomates américains «dans les prochaines semaines».



«Afin de faciliter cette réduction, le Ministère de la défense va temporairement déployer des troupes supplémentaires à l’aéroport international», malgré la poursuite du retrait d’Afghanistan, a encore dit Ned Price.



Royaume-Uni aussi



Le Royaume-Uni va également déployer temporairement environ 600 militaires en Afghanistan pour aider les ressortissants britanniques à quitter le pays, en proie à l’avancée des talibans, a annoncé le gouvernement britannique.



«J’ai autorisé le déploiement de personnels militaires supplémentaires pour soutenir la présence diplomatique à Kaboul, aider les ressortissants britanniques à quitter le pays et soutenir la relocalisation des anciens membres du personnel afghan qui ont risqué leur vie en sevrant à nos côtés», a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, cité dans un communiqué. (AFPE)

Source : https://www.impact.sn/Avancee-des-talibans-en-Afgh...

