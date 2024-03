Avancement des travaux des Autoponts de Front de Terre, de la Nationale 1 et de Diamniadio Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux après avoir visité, mardi 5 mars 2024, les chantiers des autoponts de Front de Terre, de la Nationale 1 et du Pôle urbain de Diamniadio. En ce mardi 5 mars 2024, le chantier de l’autopont de Front […] Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux après avoir visité, mardi 5 mars 2024, les chantiers des autoponts de Front de Terre, de la Nationale 1 et du Pôle urbain de Diamniadio. En ce mardi 5 mars 2024, le chantier de l’autopont de Front de Terre est un endroit bruyant. Le martèlement des marteaux-piqueurs, le vrombissement des engins de chantier et le sifflement des scies électriques créent un vacarme constant. Des ouvriers s’affairent sur les différents fronts de travail. La poussière, soulevée par le passage des engins et les ouvriers, est omniprésente. Elle colorie les alentours en rouge ocre. Malgré l’heure matinale (10 heures), la chaleur est intense sur le chantier. À 10 heures 15 minutes, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, arrive sur le chantier de l’autopont de Front de Terre, première étape d’une visite de terrain pour inspecter l’avancement des travaux de plusieurs chantiers routiers. Après les explications du chef de projet et un tour sur le chantier, le Ministre s’est dit satisfait de l’avancement des travaux qui sont « à un bon niveau de réalisation » pour cet ouvrage long de plus de 600 mètres. Il a indiqué que l’infrastructure sera livrée dans le délai contractuel. « L’entreprise qui exécute les travaux nous a habitués à livrer les chantiers avant même leur terme. Vu l’état d’avancement des travaux, nous pensons inaugurer l’ouvrage dans les meilleurs délais, c’est-à-dire à la dernière décade de mai ou la première décade de juin. Cela va contribuer à améliorer le cadre de vie de la zone », a affirmé M. Faye. Fluidifier la circulation Cette infrastructure, d’un coût de 14 milliards de FCfa, vise à fluidifier la circulation dans cette zone stratégique de Dakar. Le Ministre s’est ensuite rendu sur le chantier de l’autopont de la Nationale 1, entre la première sortie de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio et le pont-bascule. Enfin, il a visité le chantier de l’autopont du Pôle urbain de Diamniadio qui va relier les sphères ministérielles à la Nationale 1. « Cet ouvrage permettra aux camions gros porteurs de pouvoir emprunter la Nationale 1 ou l’autoroute à péage et facilitera la mobilité dans le Pôle de Diamniadio. Avec toutes les infrastructures réalisées, la ville de Diamniadio ne devrait pas connaître des problèmes de mobilité », a déclaré Mansour Faye. Le Ministre s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux aussi bien au Pôle urbain de Diamniadio que sur le chantier de l’autopont de la Nationale 1. Il pense que ces deux ouvrages seront livrés avant le terme des délais contractuels. Les autoponts de la Nationale 1 et du Pôle urbain de Diamniadio ont coûté respectivement plus de 11 milliards de FCfa et 21 milliards de FCfa. Mansour Faye a rappelé que la réalisation d’infrastructures de qualité pour le développement du pays est un pilier du Plan Sénégal émergent (Pse) et une priorité pour le Chef de l’État, Macky Sall. Mamadou GUÈYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/avancement-des-travaux-des-aut...

