Avant la suspension de l’audience: Ndèye Khady Ndiaye face au Juge sans ses avocats

Ndèye Khady Ndiaye fait face au Juge, aux avocats de la partie civile et au procureur, depuis un peu plus de deux heures.



Après l'interrogatoire du juge à la plaignante, c'est le moment de la confrontation entre cette dernière, ses avocats, Ndèye Khady Ndiaye et le procureur.



L'audience se poursuit, pour rappel, sans les avocats de la défense. C’est-à-dire, ceux de Ousmane Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye.