Avec des pas de danse endiablés, les "Lions" ont chauffé le stade de Moscou

Pour leur seul est unique séance d’entraînement sur la pelouse du stade de Spartak Moscou effectuée hier lundi, les ""Lions ont bien décompressé. Ils ont mis l’ambiance avant le démarrage dudit galop.



Avant de prendre leurs repères sur la pelouse du stade de Moscou où ils vont en découdre cet après-midi avec la Pologne, les "Lions" ont mis l’ambiance. Naturellement, le chef d’orchestre n’était autre que Khadim Ndiaye appuyé dans sa tâche par Idrissa Gana Guèye et Salif Sané. C’est au moment de faire des tours de terrain pour réveiller leurs muscles qu’ils ont enclenché le fameux. « thiéguine-théguine » bien introduit par le gardien de but de Horaya de Conakry.



Dans une chorégraphie qui ferait palir de jalousie Modou Lô et son écurie, les "Lions" ont respecté la cadence. Les quelques volontaires et autres journalistes présents sur les lieux, étaient bouche bée d’admiration, tellement le rythme était endiablé. Certains comme l'innénarrable Amédine Sy, coach des Lions de l'Anps, ne tenant plus, ont même, à leur tour, esquissé des pas de danse.













