Avec l’autoroute Ila Touba, le Sénégal aura construit 186 km d’autoroutes entre 2012 et 2019

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 10:49 | | 9 commentaire(s)|

Comme prévu, L’Etat sénégalais prévoyait l’achèvement en fin 2018 de tronçons autoroutiers AIBD-Thiès (16 km), Sindia-Mbour (24 km) et la mise en service total de l’autoroute Ila Touba (113 km). Le Gouvernement du Sénégal aura construit 186 km d’autoroutes entre 2012 et 2019, avec un autre objectif qui est aussi d’étendre le programme autoroutier jusqu’aux frontières avec les cinq pays voisins, avec une valeur cible d’au moins 50 km d’autoroutes construites par an.





A côté de la révolution ferroviaire enclenchée, avec comme projet vedette, le Train Express Régional (Dakar-Diamniadio-AIBD), sans oublier la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, il est noté au niveau infrastructurel que 52 Km d’autoroute ont été construits et mis en service dans le souci d’améliorer la liaison entre Dakar et les grandes villes. Raison pour laquelle, Ies investissements ont plus que triplé avec plus de 198 milliards FCFA par an sur la période 2012-2017 contre 60,5 milliards FCFA de 2010 à 2012.



Quid de la construction et réhabilitation de près de 1270,5 Km sur la période 2013-2017, soit une moyenne de 317,6 Km de routes revêtues par an) contre 184 km de routes revêtues en 2012 ainsi que 13 ponts réalisés dont celui de l’Emergence.



La fiche technique thématique « INFRASTRUCTURES & SERVICES DE TRANSPORT » élaborée lors du Groupe consultatif pour le financement de la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (PSE) les 17 et 18 décembre à Paris, on peut y lire que le linéaire de routes non revêtues construites et réhabilitées a aussi connu des progrès significatifs, soit 639,66 km en 2017 contre 249 km en 2012.



Un bond qualitatif a aussi été réalisé sur le plan autoroutier avec 52 Km d’autoroute construits et mis en service. Ce qui a considérablement permis d’améliorer la fluidité et la mobilité de la liaison entre Dakar et les grandes villes.



Sur le plan financier, il faut signaler à juste titre la baisse du coût kilométrique : 5,3 milliards pour 2012-2017 contre 6 milliards pour la période 2000-2011, soit une économie de près de 25 milliards.



Rappelons que l’autoroute Ila Touba sera inaugurée ce jeudi 20 décembre par le président de la république Macky Sall, après que le bijou a éte livré clef à main avec son système de vidéo surveillance.



Massène DIOP Leral.net







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos