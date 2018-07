« Avec le PSDAK, 94.000m3/j supplémentaires viendront renforcer la production en eau » (Premier ministre)

En marge de la cérémonie de la mise en oeuvre des ouvrages hydrauliques de Bayakh, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a révélé qu’avec le Programme Spécial d’Amélioration de l’Alimentation en eau de Dakar (PSDAK) évalué à 8 milliards de FCFA, 94.000m3/j supplémentaires viendront renforcer la production en eau.



« Avec le Programme Spécial d’Amélioration de l’Alimentation en eau de Dakar (PSDAK), d’un coût de 8 milliards de FCFA, c’est plus de 94.000m3/j supplémentaires qui viendront renforcer la production en eau. Je me réjouis aujourd’hui de procéder à la mise en service des ouvrages hydrauliques réalisés dans le cadre de ce programme à Bayakh. Ces ouvrages contribueront aujourd’hui à une augmentation de 15.000 m3/jour de la production. », a révélé ce matin le Pm Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Avant d’ajouter que «ces réalisations, s’ajouteront celles de Tassette pour une production de 25.000 m3/j en septembre 2018, de Tieudem pour une production de 15.000 m3/j avant la fin de l’année, ainsi qu’un apport de 20.000 m3 attendu des forages de Dakar en cours de réalisation, sans compter les ressources d’au moins 20.000 m3/j provenant de la déconnexion récente de certains maraîchers transférés sur le nouveau réseau d’irrigation de BEER THIALANE. »



Le Premier ministre a aussi salué l’effort du Gouvernement qui a pris « l’exacte mesure des contraintes de certaines zones pour l’accès à l’eau et travaille à y apporter des solutions appropriées, en particulier dans les zones affectées de Rufisque, des Parcelles Assainies, Grand Dakar, Bargny, Yène et Toubab Dialaw etc. »



Mahammed Boun Abdallah Dionne a tenu à se déplacer à Bayakh pour constater lui-même le niveau d’exécution des ouvrages hydrauliques réalisés dans le cadre du Programme Spécial d’Amélioration en Eau Potable de Dakar.



Leral.net