Avec lemarche.finance : Zoom sur les 7 émissions d’eurobonds du Sénégal de 2009 à 2024

C’est en 2009 que l’État du Sénégal a procédé, pour la première fois, à l’émission d’eurobonds (obligations souveraines) sur les marchés financiers internationaux. Une opération qui lui avait permis de lever 200 millions de dollars avec une rémunération de 9,25 % et une maturité de 5 ans ;



2011: Deux ans plus tard, en 2011, il sollicite, à nouveau, les marchés en émettant un second emprunt de 500 millions de dollars sur 10 ans avec une rémunération à 8,75 %.



2014: Le Sénégal poursuit sa dynamique de diversifier davantage ses sources de financements et de lever des ressources beaucoup plus longues. C’est à ce titre qu’il a sollicité, en 2014, les marchés financiers internationaux en émettant un eurobond de 500 millions de dollars adossé à une maturité de 10 ans avec un taux d’intérêt de 6,25 %.



2017: Trois ans plus tard, en mars 2017, le Sénégal signe son retour, pour la quatrième fois, sur les marchés financiers internationaux en émettant un autre eurobond d’un montant de 1,1 milliard de dollars avec un taux de 6,25 % et 15 ans pour la maturité ;



2018: Last but not least, en 2018, une autre émission d’obligations souveraines a été faite pour un montant équivalent à 2,2 milliards de dollars. Cette levée a été réalisée au moyen de deux tranches inaugurales : l’une d’un milliard d’euros pour une maturité de 10 ans avec un taux de 4,75 % et l’autre d’un milliard de dollars pour une maturité de 30 ans avec un taux de 6,75 %



2021: Le 2 juin 2021, le Sénégal réalise sa sixième émission d’obligations souveraines d’un montant de 775 millions d’euros (soit 508 milliards de Fcfa) avec un taux d’intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans.



2024: Le Sénégal réalise sa 7ème émission d’eurobond (placement privé) en mobilisant 750 millions $ sur le marché international de la dette. L’eurobond, émis en deux tranches (500 millions $ et 250 millions $), est assorti d’un taux d’intérêt de 7,75% et d’une maturité de 7 ans.