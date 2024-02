Avec sa maîtrise de la stratégie commerciale... : Mamadou Mar, DG Cfao, reste un travailleur très impliqué et un manager d’une politesse rare Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Mar est diplômé en Informatique de gestion à l’Institut supérieur de Tunis entre 1990 et 1994 et d’un MBA du Groupe IFC en Administration et Gestion des affaires entre 2017 et 2018. Il rejoignit le Groupe Igm Informatique entre 1994 et 1997 et va occuper le poste d’Ingénieur Technico-commercial. Et, entre janvier 1998 et janvier 2002, il était le Directeur commercial de Point Micro. Mamadou Mar est aussi le Directeur commercial de la stratégie et de l’animation technologique du marché, consistant à assurer la prise en charge du business et du profit. Il va rejoindre le Groupe CFAO Technologie and Energies en janvier 2002, où il va être le Directeur commercial produit.

Entre 2006 et 2008, il devient le Directeur des opérations pour le Mali, où il va être également le Directeur général, entre janvier 2008 et février 2012. Avec ses 10 bonnes années d’expérience, il va rester toujours dans cette société, où il va être le Directeur commercial entre 2012 et 2018. Sa mission est de développer l’activité commerciale de la filiale Sénégal, en élaborant et à mettre de nouvelles stratégies commerciales, pour assurer la croissance du chiffre d’affaires au niveau de la région du Sahel. Mamadou Mar va vite gravir les échelons pour devenir le Directeur général de CFAO Togo, entre 2018 et 2020. Il manageait deux filiales de CFAO, entre le Togo et le Bénin.



Ainsi, Mamadou Mar va poursuivre son bonhomme de chemin, en devenant Directeur général adjoint à Servi tech group. Entre 2021 et 2022, il s’agit d’un contrat d’assistance et d’accompagnement stratégique entre Direction opérationnelle pour le Groupe. Il devient Business developpment manager de KFS Technologie entre 2022 et 2023. Et depuis avril 2023, il est Cells representive Africa en Educ. On lui reconnaît la maîtrise de la stratégie commerciale et technologique du marché, tout en assurant la croissance du business du marché. Il est également vu comme un travailleur très impliqué et d’un manager doté d’une politesse rare.





