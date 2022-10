Avec sa tête Mamadou M. Bâ, le collectif des anciens du Trésor sensibilise sur l'environnement

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2022 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Pour améliorer les conditions écologiques, le Collectif des Anciens du Trésor sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, a organisé une randonnée pédestre ce samedi.

Avec comme thème pour cette année, "Sauvons notre planète, car notre mode de vie et notre mode de fonctionner sont incompatibles avec les limites biologiques de notre planète", cette marche a été un moment de communication, de solidarité afin de faire passer un message à la population pour préserver la nature. Cette activité sportive, est spéciale et symbolique, car elle appelle à la sensibilisation de tout un chacun.