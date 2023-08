Avenir économique du Sénégal: Etat et Société civile échangent sur les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 19:29 | | 0 commentaire(s)| L'ONG 3D a organisé un atelier d'échanges entre l'Etat et la Société civile, sur les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement du Sénégal. La rencontre, présidée par le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, a permis d’établir des discussions enrichissantes et des perspectives prometteuses pour l'avenir économique du pays. Ainsi, Moundiaye Cissé, Directeur Exécutif de l'ONG 3D, a salué cette rencontre avec le Ministre des Finances et du Budget. Il témoigne que Mamadou Moustapha Bâ a compris l'importance du dialogue budgétaire par rapport à situation actuelle, qui préoccupe les Sénégalais.



