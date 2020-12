Avenue “rebaptisée” Macky Sall : Serigne Modou Bousso Dieng détruit Mansour Faye

Le coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (CIFAR) s’est invité dans le débat sur la rebaptisation de l’Avenue Charles De Gaulle suscité par le maire de Saint-Louis. Serigne Modou Bousso Dieng qui estime que Macky Sall ne démérite pas des dénominations de ce genre, a par ailleurs, déploré “l’arrogance” de Mansour Faye.





Serigne Modou Bousso Dieng ne mâche pas ses mots pour raisonner Mansour Faye. Le religieux qui n’admet pas “le comportement de Mansour Faye, son arrogance, et le ton dans lequel il s’adresse aux Sénégalais“, a soutenu verbatim que l’édile “gâte le grand travail de Macky Sall” en sus de saborder la “démocratie du pays“.







Et dire que la rebaptisation de l’avenue Charles De Gaulle du nom de l’actuel président “en exercice” est une bonne chose. “Mais il (Ndlr : Mansour) ne doit pas se baser sur son statut de beau-frère du chef de l’Etat pour rejeter les avis contraires. A chaque fois que les gens réagissent, il les insulte“, a déploré le marabout dans un entretien accordé téléphonique à Senego.



Comparaison avec Karim Wade



Poursuivant, le coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (CIFAR) a révélé que “Mansour Faye a tous les défauts de Karim Wade sans avoir ses qualités de courtoisie“. Dans le but de calmer les nerfs déjà tendus, le jeune marabout a prôné que la rebaptisation se fasse, ” si besoin en est”, sur la base d’un consensus, notamment avec les populations autochtones. Il y a quelques jours, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye a émis l’idée de rebpatiser l’avenue Charles De Gaulle du nom de Macky Sall. Une affaire qui n’agrée pas nombre d’observateurs selon qui, c’est inadmissible pour un président dont le mandat est en cours.

Source : https://www.exclusif.net/Avenue-rebaptisee-Macky-S...