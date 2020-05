Aveu du père des enfants égorgés de Touba: «J’ai égorgé mes deux fils. C’est moi, mais…»

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 11:20

Le père des deux enfants égorgés à Touba, a avoué ses crimes. Bara Touré, a confié aux policiers qu’il a égorgé ses deux enfants, Baye Daouda Touré (2 ans) et Serigne Mbacké Madina Touré (3 ans), dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier, dans la maison familiale, à Touba. Mais, il dit « ignorer » les raisons qui l’ont poussé à perpétrer ce crime, lit-on dans les colonnes du journal "Libération".



Acculé par les policiers, dès les premières heures de sa garde-à-vue, il lâche, en larmes : « J’ai égorgé mes deux fils. C’est moi, mais je ne sais pourquoi...une force invisible, sans doute ». Et d'ajouter: « J’espère que le Seigneur me pardonnera ».



Revenant sur le mobile du crime, les policiers, qui se sont basés sur les témoignages de ses épouses, estiment que tout ceci a peut-être une explication rationnelle. Car, mentionne "Libération", Bara Touré, qui soupçonnerait ses deux épouses d’adultère, aurait décidé de se venger à sa façon : en « prenant» le fils de chacune d’elles.





