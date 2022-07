Avez-vous 20,5 millions $? Cristiano Ronaldo vend son jet car il est trop petit

Pour tous ceux qui recherchent un jet privé, Cristiano Ronaldo vient de le mettre en vente.



Selon Marca, la star du football a décidé d’inscrire le jet après qu’il soit devenu trop petit pour sa famille. Avec cinq enfants, l’athlète cherche apparemment quelque chose de plus grand.



Son jet, le Gulfstream G200, peut accueillir jusqu’à 10 passagers. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 900 km/h et est livré avec un éventail de fonctionnalités, notamment des lits, des appareils de cuisine et une connexion Wi-Fi.



Bien qu’un jet de 10 passagers puisse sembler de grande taille pour la personne moyenne, il ne laisse de la place que pour 3 invités supplémentaires lorsque Cristiano voyage avec toute sa famille.



Le joueur portugais a accueilli son premier enfant, Cristiano Jr., en 2010. L’identité de la mère du préadolescent n’a pas été révélée.



Cristiano a ensuite accueilli un ensemble de jumeaux, Eva et Mateo, via une mère porteuse en 2017. La même année, sa petite amie Georgina Rodriguez a accouché de leur fille, Alana.



Elle a ensuite donné naissance à des jumeaux plus tôt cette année, mais leur fils est décédé pendant l’accouchement. Ils ont annoncé l’arrivée en toute sécurité de leur fille Bella peu de temps après.



On ne sait pas combien Cristiano espère gagner de la vente de son jet, mais il a initialement acheté le Gulfstream G200 pour 20 millions d’euros (environ 20,5 millions $), donc il aura probablement un prix de revente élevé.



En attendant, Cristiano aurait loué le jet pour aider à compenser son coût. On estime que le jet coûte entre 6 000 et 10 000 $ par vol, selon l’endroit où les passagers prennent l’avion.



Ce n’est pas le seul jet privé que Cristiano a à sa disposition. Il aurait également possédé un Gulfstream G650, évalué à 64,5 millions $. L’avion peut transporter jusqu’à 15 passagers et peut atteindre 980 km/h.



Ainsi, même si Cristiano vend son plus petit jet avant d’investir dans quelque chose de nouveau, il aura toujours cet avion de luxe à sa disposition. Et avec une valeur nette de 500 millions $, Cristiano peut certainement se permettre de s’acheter un autre jet privé (ou deux).



SOURCE ARGENTAIRE.COM