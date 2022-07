Avis d'expert : Mamadou Sy Albert diagnostique forces et faiblesses des candidats aux législatives Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| La campagne pour les élections législatives a démarré ce 10 juillet 2022 coïncidant avec la Fête de la Tabaski. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, "c'est un peu calme, mais l'on craint des violences lors des dernières semaines de campagne. Chaque coalition a une chance de gagner la majorité parlementaire, que ça soit Benno Book Yaakar ou les coalitions de l'opposition : il suffit d'avoir les moyens, être endurant et savoir convaincre les électeurs durant ces 21 jours de campagne", a-t-il listé entre autres les forces et faibles de chaque entité.



