Avis de demande de renseignement et de prix à compétition Ouverte (DRPCO)

AGENCE NATIONALE DE LA MAISON DE L’OUTIL (ANAMO)

DRPCO -2023/ANAMO



1. Cet Avis de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation de Marché paru dans le quotidien « Le Soleil » du 14 Janvier 2023.



2. AGENCE NATIONALE DE LA MAISON DE L’OUTIL (ANAMO) exécuté sur fonds propre au titre de la gestion 2023, son budget d’investissement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés DRPCO en :



• Formation en agriculture agro écologiques

• Formation en réparation de téléphones portables à Thiès

• Formation en réparation de téléphones portables à thiénaba



La passation de marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte tel que défini dans le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.



3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de le Cellule de Passation de Marché de AGENCE NATIONALE DE LA MAISON DE L’OUTIL (ANAMO) Melle Soda FAYE, anamo@orange.sn, Tel : 33 889 79 79 et prendre connaissance des documents de la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte à l’adresse mentionnée ci-après :

ANAMO, 102 rues Joseph Gomis X Amadou Assane Ndoye Dakar 9h à 16h



4. Les exigences en matière de qualification sont :



Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :



5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : ANAMO, 102 rue Joseph Gomis X amadou Assane Ndoye Dakar de 9h à 16h à la Cellule de Passation de Marché au plus tard le 28 Février 2023 à 11 précise. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.



Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après ANAMO, 102 rue Joseph Gomis X amadou Assane Ndoye Dakar 9h à 16h à la salle de Réunion le 02 février 2023.



Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.





Le Directeur Général









