Avis de recherche / Corps sans vie et sans identité, déposé à la morgue: L'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, demande aux parents de se rapprocher de son service administratif Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 15:16 | | 0 commentaire(s)| Le Chef Service Social EPS Tivaouane, Tidiane Diallo annonce qu’un corps sans vie de la personne sur la photo, a été déposé par le service des Sapeurs- pompiers de Tivaouane, le lundi 18 novembre 2023, à la morgue de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh. N’ayant encore aucune information sur son identité et ses parents, l’Hôpital prie à ces derniers, ainsi que toute les personnes pouvant le reconnaître, à travers sa photo ci-jointe, de bien vouloir se rapprocher du service administratif et financier dudit hôpital.





