Awa Diaw Ndiaye de l'IGE, ancienne directrice des Moyens Généraux, remplacée par Cheikh Oumar Diagne du Front Anti Franc-Maçon et Homosexuel Awa Diaw Ndiaye est membre de l'IGE et directrice des Moyens Généraux à la Présidence. Elle a été remplacée par le respectable Cheikh Omar Diagne, qui lutte contre la franc-maçonnerie et le lobby homosexuel.



Le Professeur Cheikh Oumar Diagne a un parcours atypique. Cet enseignant et expert en finance islamique, était rappeur dans un groupe nommé « Sétéo ». Aujourd’hui, il est considéré comme un censeur par certains et un moralisateur par d'autres. Il s'est fait connaître par ses prises de position sans concession contre la franc-maçonnerie et l'homosexualité. Pourtant, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants louent son esprit d'ouverture. Pour ses proches et ses amis, c'est un personnage difficile à cerner, mais tous reconnaissent qu'il mène ses combats par conviction.



Le Professeur Cheikh Oumar Diagne est un homme public au sens de Gaston Bachelard. Ce qui le distingue, ce sont ses prises de position sans concession contre la franc-maçonnerie et l'homosexualité. Il s'oppose à ce qu'il appelle l'agenda LGBT, aussi bien par ses discours que par ses actions.



Ce fervent disciple de Baye Niass, originaire de Gandiol, est prêt à tout pour contrer l'introduction de pratiques contraires à l'Islam et à nos coutumes. Selon ses proches, il est derrière les barreaux à cause de son combat, même s'il est accusé de diffamation par Djibril War. Sa lutte contre les homosexuels ne date pas d'hier, selon l'un de ses frères. « A ses débuts, il a même critiqué le Président Macky Sall dès son accession au pouvoir, pour son entretien avec Bertrand Delanoë, un grand LGBT », relate son frère. Surnommé par ses amis d'enfance "Maréchal", il se bat par principes et non pour des intérêts personnels.



C'est à cause de ses convictions qu'il a cherché à approfondir ses connaissances en Islam et en arabe, après une formation en comptabilité et gestion (BTS). Cheikh Oumar Diagne, de son vrai nom, est un enseignant-chercheur et un expert financier. Il dirige le Centre de Recherche et d'Etude en Stratégie Financière (CRESF). Ses proches reconnaissent qu'il est passionné par la lecture et l'écriture. Auteur de plusieurs ouvrages, dont "La République privée du Sénégal", Cheikh Oumar Diagne consacre du temps aux investigations. Il est sur le point de soutenir sa thèse de doctorat. « Il se définit comme un révolutionnaire et un battant qui a un parcours classique », raconte son grand-frère, Kalidou Diouf.



Polygame et père de quatre enfants, Cheikh Oumar Diagne a été emprisonné depuis quelques mois, pour injures et diffamation envers Djibril War lors d'une émission télévisée. Son arrestation intervient alors qu'il était en pleine ascension en termes d'influence. Ses déclarations sont souvent reprises sur les réseaux sociaux et les sites d'informations. Il commençait à peser dans l'espace public sénégalais. Son refus de s'enfermer dans une spécialité ou une discipline, fait sa particularité. Il enseigne aussi bien dans les universités publiques (UCAD) que dans les universités privées (IBM, Université Amadou Hampathé Bâ).



Concernant son arrestation, Kalidou, sa mère et sa sœur, y voient la main du pouvoir. Selon eux, l'affaire Djibril War n'est pas le fond du problème. Le professeur, polygame et père de quatre enfants, était sur le point de se présenter aux élections législatives, lorsqu'il a été accusé par Djibril War. Pour sa famille, c'était le moyen d'éliminer un candidat gênant. Cheikh Oumar Diagne redoutait son arrestation, comme il l'avait prédit six mois auparavant. Aujourd'hui, il accepte son sort avec philosophie, comme une fatalité. Son père a toujours estimé que le voyage, le service militaire et la prison, étaient le vrai sens de la vie.



Il a également été confronté à une plainte de 37 arrière-petits-fils de Serigne Touba, qui l'ont accusé de diffamation envers leur grand-père. Selon sa famille, il n'a jamais manqué de respect à un chef religieux, encore moins à Serigne Touba. Selon son frère, c'est lors de l'inauguration de la mosquée de Massalikoul Djinane, que les choses ont dégénéré avec les talibés mourides.



Malgré son emprisonnement, Cheikh Oumar Diagne garde son sang-froid. Il communique au moins une fois par semaine avec sa mère. Son combat était de devenir député pour défendre davantage le peuple et dénoncer « l'agenda caché », en référence à l'agenda LGBT. Il n'hésite pas à nager à contre-courant. Il avait prédit beaucoup de choses, y compris le nouvel ordre mondial et « la guerre virologique » associée à la pandémie de coronavirus.



Sentimental et cuisinier à ses heures, Cheikh Oumar Diagne était également rappeur dans un groupe appelé « Sétéo ». Pour le comprendre, il faut être très proche de lui, car ses conversations tournent souvent autour de la religion et de la connaissance. Sa carrière a pris son envol avec la publication de « La République privée du Sénégal ». Il a suspendu ses études en classe de 3e du moyen secondaire, pour approfondir ses connaissances en islam, avant de reprendre son cycle scolaire. Aujourd'hui, l'expert financier spécialisé en finance islamique partage ses connaissances, en dispensant des enseignements au Sénégal et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur de la sous-région.



Le directeur du Centre de Recherche en Stratégie est membre de plusieurs organisations luttant contre l'impérialisme et la mondialisation. Il est également formateur en développement spirituel. Par ailleurs, il parle plus de 10 langues et possède des connaissances en astrologie et en sciences. Il consacre ses nuits à la recherche de savoir et de connaissances, ainsi qu'à sa soumission à Allah.



Il est reconnu pour son franc-parler. Il ne cache pas ses opinions et n'aime pas l'hypocrisie. Il croit en l'Afrique et en tous les héritages laissés par les guides religieux et les écrits du Prophète. C'est un soufi et un harif, qui aime la progéniture, la méditation et déteste l'injustice. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, à moins de partager ses visions et sa philosophie.



A l'Université Cheikh Anta Diop, il est perçu comme un homme honnête, généreux et accessible aux étudiants. Les étudiants louent son attention à leur égard et sa disponibilité. Les enseignants le considèrent comme un éminent intellectuel, un penseur qui œuvre pour le développement des valeurs citoyennes et républicaines.



Awa Diaw Ndiaye incarne l'excellence dans le domaine du management public au Sénégal. Avec une carrière remarquable, s'étendant sur plus de deux décennies, elle a joué un rôle crucial dans divers aspects du développement économique et territorial de son pays.



Au fil des ans, Awa Diaw Ndiaye a acquis une expertise approfondie dans des domaines variés, allant du développement territorial à la gestion des risques, en passant par les industries minières et les finances publiques. Son engagement envers le service public et son dévouement à améliorer les conditions de vie des citoyens, ont été des piliers constants de sa carrière.



Un des moments marquants de son parcours professionnel a été son mandat en tant que directrice des Moyens Généraux à la Présidence de la République du Sénégal. Sous sa direction éclairée, cette direction a été certifiée conforme à la norme ISO 9001 Version 2015 par l'AFNOR, soulignant ainsi son engagement envers l'excellence opérationnelle et la qualité des services publics.



Sa contribution à la Présidence de la République ne s'arrête pas là. En tant que Conseillère technique, elle a apporté son expertise et ses conseils avisés pour orienter les politiques publiques dans une multitude de domaines stratégiques.



Son parcours académique impressionnant, est à l'image de son engagement professionnel. Titulaire d'un DBA en Management du Business Science Institute et d'un Master 2 en Économie du développement du CERDI, elle a également suivi des programmes de certification internationaux, démontrant ainsi sa volonté constante de se perfectionner et de rester à la pointe des meilleures pratiques en matière de gouvernance publique.



Aujourd'hui, en tant qu'Inspecteur général d'État à la Présidence de la République, Awa Diaw Ndiaye continue de jouer un rôle essentiel dans la supervision et l'évaluation des politiques publiques, garantissant ainsi la transparence, l'efficacité et l'efficience de l'administration sénégalaise.



Son parcours illustre parfaitement le potentiel et la valeur ajoutée que des professionnels dévoués comme elle, apportent au service public. Awa Diaw Ndiaye est une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, et son engagement envers l'excellence et l'intégrité, constitue un modèle pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays avec dévouement et honneur.



