Awa Ndiaye, présidente de la CDP: "Avec ce kit, former les enseignants et protéger les enfants" Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 07:21 | | 0 commentaire(s)| La présidente de la CDP, Awa Ndiaye, a posé le problème qui inquiète tous les parents d'élèves, concernant l'internet utilisé par les enfants. A l'en croire, avec ce kit, il faudra faire le tour de toutes les écoles et former les enseignants, pour qu'ils puissent être des relais auprès des enfants. Le seul objectif est la protection des enfants.



