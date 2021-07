Axe Linguère-Matam: Un Accident fait 2 morts et 15 blessés graves

Un Wopuya s’est renversé ce week-end, sur la route Linguère-Matam, à 07 km du croisement de Barkedji. D’après Seneweb, le Wopuya, immatriculé DL0622-D conduit par un nommé S. Gueye, était surchargé et s’est renversé dans un ravin, suite à l’éclatement d’un pneu arrière. Le véhicule provenait de Ranérou pour se rendre à Dahra.



Le bilan: 2 morts et 15 blessés graves ont été dénombrés. Les personnes décédées s’appellent A. Wade et Y. Mbaye. Ils sont des commerçants qui avaient quitté le louma (marché hebdomadaire) de Ranérou pour se rendre à Dahra à bord du « wopouya ».



Les deux corps sans vie et les blessés ont été évacués à l’hôpital Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers. Juste, après l’accident, la gendarmerie a ouvert une enquête.



