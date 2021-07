Axe Linguère-Touba : Un mini car s'est renversé et fait 1mort... Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

Un accident survenu ce jeudi vers l'après-midi sur l'axe Linguère-Touba a occasionné 01 mort et 11 blessés d'après une source médicale câblée par nos confrères de Seneweb.



Selon cette dernière, un minicar à son bord des passagers s'est renversé à quelques kilomètres de la capitale du mouridisme.



Informés, les sapeurs-pompiers de Touba ont évacué les 11 blessés à l'hôpital Matlaboul Fawzayni et déposé le corps sans vie au niveau de la morgue de cette structure sanitaire. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider l'affaire.





