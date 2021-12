Axe Médina-Liberté 6: Plus de1,5 milliard noirs et 330 millions F en faux billets saisis Les éléments du commissaire Sow de la police de la Médina ont cerné un faussaire avant de saisir plus de 1,5 milliard en billets noirs et 330 millions francs en faux billets, rapporte Seneweb.

La police a fait, hier mercredi, une belle moisson entre la Médina et Liberté 6. Tout a commencé lorsque les éléments du commissariat de la Médina ont immobilisé un véhicule au rond-point OIT au cours d'une opération de sécurisation.



Ainsi, la fouille effectuée dans la malle s'est soldée par la découverte d'un sachet en plastique de couleur jaune contenant une grosse quantité de billets noirs. Mis devant le fait accompli, le conducteur A. Bâ dit ignorer la provenance desdits billets parce que la 4×4 Hyundai Tucson appartient à sa sœur.



Coffre-fort défoncé après...



Les policiers en compagnie du commissaire Sow ont effectué un transport à Liberté 6 plus précisément dans le domicile de ce soi-disant commerçant interpellé. Au cours de la perquisition, A. Bâ a refusé de livrer le code du coffre-fort qui a été finalement défoncé par les policiers.



Une découverte de plus d'un milliard en billets noirs et 330 millions en faux billets



En effet, ces derniers ont découvert 3000 faux billets de 100 euros et 2700 faux billets de 50.000 francs. Le total est évalué à près de 330 millions francs cfa. Également, des billets noirs coupés en 100 et 50 euros, avoisinent 1,5 milliard d'après nos sources autorisées.



Mais le faussaire A.Bâ a craqué finalement sur procès-verbal lors de son deuxième interrogatoire. A l'en croire, un de ses amis lui avait confié les billets saisis par la police. Actuellement, l'homme domicilié à la Liberté 6 est garde à vue dans les locaux du commissariat de la Médina.







